Al top con Conte poi troppi alti e bassi la beffa Champions e un’estate in bilico

L'avventura di Lukaku in Italia iniziò in un torbido luglio 2019, quando Antonio Conte alzò la voce per un mercato a rilento. Uno dei tanti sfoghi in carriera dell'allora allenatore dell'Inter, ma come riportato su Il Messaggero da Salvatore Riggio, Suning approfittò dello scambio saltato Dybala-Romelu tra Juventus e Manchester United e alla fine l'attaccante sbarcò sì in Italia, ma per indossare la maglia nerazzurra. Acclamato a San Siro, il belga segnò al debutto contro il Lecce, per poi ripetersi col Cagliari e nel derby col Milan. Sui social esplose la Romelu-mania: il belga si autoproclamò il «Re di Milano», entrando in pieno contrasto con Ibrahimovic. Alla prima stagione l'Inter arrivò alle spalle della Juventus di Maurizio Sarri, perdendo la finale di Europa League contro il Siviglia (3-2, il 21 agosto 2020). Una serata da dimenticare per Lukaku, che trasformò il rigore del vantaggio, per poi fare un'autorete, divorarsi un gol e trovarsi sfortunatamente davanti a un colpo di testa di Brozovic, che sarebbe finito in porta. Tanta amarezza, molta delusione. Ma Lukaku, insieme ad Antonio Conte, ripartì con l'obiettivo di regalare lo scudetto ai tifosi interisti. Nel febbraio 2021 litigò con Ibrahimovic in un match di Coppa Italia - un testa a testa tra colossi -, poi si ritrovò a festeggiare il tricolore, il 19° del club di viale della Liberazione, in auto in giro per la città, in mezzo ai tifosi. Due anni da 95 presenze e 64 gol stagionali.