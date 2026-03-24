Al lavoro senza 12 nazionali: Soulé corre verso l’Inter

Trigoria si svuota. Sono dodici i calciatori partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Celik ha dato l’ok a alla Turchia nonostante un piccolo problema muscolare che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro il Lecce. Lavoro duro, invece, per chi è rimasto nella Capitale. Da oggi pomeriggio si inizia a pensare al big match di Pasqua contro l'Inter, nel weekend Gasp concederà due giorni di riposo. È in programma - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - un richiamo di preparazione per farsi trovare al 100% per il rush finale della stagione. La buona notizia è che a partire dalla sfida con l'Inter ci sarà un Soulé in più. L'attesa è ormai finita ed è pronto per tornare a completa disposizione dopo settimane passate tra lavoro in campo e trattamenti specifici con l’osteopata di fiducia.