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Al lavoro senza 12 nazionali: Soulé corre verso l’Inter

Al lavoro senza 12 nazionali: Soulé corre verso l’Inter - immagine 1
In programma un richiamo di preparazione in vista del rush finale. L'argentino è pronto a tornare a San Siro la sera di Pasqua
Redazione

Trigoria si svuota. Sono dodici i calciatori partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Celik ha dato l’ok a alla Turchia nonostante un piccolo problema muscolare che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro il Lecce. Lavoro duro, invece, per chi è rimasto nella Capitale. Da oggi pomeriggio si inizia a pensare al big match di Pasqua contro l'Inter, nel weekend Gasp concederà due giorni di riposo. È in programma - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - un richiamo di preparazione per farsi trovare al 100% per il rush finale della stagione. La buona notizia è che a partire dalla sfida con l'Inter ci sarà un Soulé in più. L'attesa è ormai finita ed è pronto per tornare a completa disposizione dopo settimane passate tra lavoro in campo e trattamenti specifici con l’osteopata di fiducia.

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