Affondo per Celik, attesa per Frattesi

Per il terzino turco c’è ancora una differenza di 2,5 milioni tra domanda e offerta: i francesi ne chiedono 8,5, a Trigoria rispondono con 6

Passi in avanti tra Roma e Lille per Celik, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il terzino destro è al centro delle trattative, ma c’è ancora una differenza di 2,5 milioni tra domanda e offerta: i francesi ne chiedono 8,5, a Trigoria rispondono con 6. Le parti si dovrebbero incontrare a metà strada (7,5), magari inserendo qualche bonus: intesa in dirittura d’arrivo. Possibile che il via libera possa arrivare nei prossimi giorni o dopo il 30 giugno, per questioni legate al bilancio.

A centrocampo il profilo ideale rimane Frattesi, ma il Sassuolo lo valuta 35 milioni: cifra ritenuta eccessiva, nonostante il club giallorosso detenga il 30% sulla futura rivendita. Prezzo destinato inevitabilmente a scendere. Solo in quel caso a Trigoria affonderanno il colpo. La volontà dei Friedkin è quella di non andare oltre i 15-18 milioni più l’inserimento di un giovane. Non Bove come richiesto, ma uno tra Felix e Volpato.

L’alternativa al nazionale azzurro è Aouar, centrocampista offensivo del Lione. I transalpini lo valutano oltre 20 milioni. In mediana gli arrivi non finirebbero qui. Si lavora infatti anche per mettere a segno un acquisto importante in cabina di regia (Ruben Neves e Douglas Luiz i nomi sul taccuino). A proposito di centrocampisti: nei prossimi giorni ci sarà l’incontro per il rinnovo di Cristante (per Mancini è tutto fatto, manca solo l’annuncio).