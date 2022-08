Adesso Pinto deve cedere: sono 8 gli esuberi a Trigoria

Il g.m. giallorosso è chiamato in questo mese di agosto a sfoltire la rosa

Redazione

Mentre in entrata gli obiettivi sono tutti (o quasi) raggiunti, in uscita fatica a sbloccarsi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

In una lista che ha visto aggiungersi ultimamente anche Shomurodov e Vina, il gm Pinto è chiamato in questo mese di agosto a sfoltire la rosa. Quello che appare più vicino al trasferimento è Shomurodov. Il Bologna, destinazione gradita dall’ex genoano, chiede l’attaccante in prestito. Serve uno sforzo in più: inserire almeno l’obbligo di riscatto subordinato alle presenze o agli obiettivi della società felsinea. Nuovi contatti in settimana, anche perché sino a quando l’attaccante non parte, Belotti è bloccato.

Perez continua a rifiutare qualsiasi destinazione gli venga proposta: ha detto sì al Celta Vigo che tuttavia offre soltanto un prestito mentre la Roma vorrebbe monetizzare inserendo almeno un obbligo di riscatto. Per Kluivert è testa a testa tra Fulham e Nizza che dopo aver fatto scadere l’opzione di riscatto a 14 milioni, ora prova a prenderlo a 10.

Villar, dopo aver flirtato a lungo con il Monza, ora è vicino alla Sampdoria che tuttavia deve garantire, oltre al prestito, un obbligo di riscatto. Più difficile la situazione di Diawara: i sondaggi del Lecce, dell’Herha Berlino e del Galatasaray non si sono trasformate in vere trattative. Genoa e Zurigo sono alla finestra per Calafiori.

Capitolo a parte meritano Veretout e Felix. Mou vorrebbe tenerli (soprattutto il francese sarebbe il vice Wijnaldum) ma è consapevole che davanti a proposte convincenti dovrebbe arrendersi. Per ora le offerte non hanno superato gli 8 milioni (Lione e Marsiglia) per Jordan e il prestito con diritto di riscatto per Felix (Sassuolo).