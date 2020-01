Addio Florenzi. È plusValencia

La Roma si appresta a salutare il terzo capitano in sei mesi. Florenzi è pronto a congedarsi dopo 18 anni in giallorosso, interrotti soltanto da una stagione (2011-12) al Crotone. L’intesa con il Valencia è in dirittura d’arrivo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Una cessione che fa rumore ma che non sorprende più di tanto. Il laterale di Vitinia non ha mai legato con Fonseca, finendo per due mesi ai margini del progetto tecnico. Poi l’infortunio di Santon e la possibile cessione di Spinazzola (saltata in extremis) gli hanno regalato nuovamente un posto da titolare. Che è durato poco. Alla prima possibilità di cederlo, la Roma non ci ha pensato minimamente. Ha convocato l’agente Lucci in sede e in poche ore ha ottenuto l’ok. Entrambe le parti hanno convenuto che fosse arrivato il momento di salutarsi.

La cessione, al netto di limature sui costi, ormai è a un passo. L’ultimo nodo è legato alle condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto sul quale il Valencia è d’accordo. Petrachi lo vuole collegato alle presenze mentre il club andaluso intende invece unirlo alla qualificazione alla prossima Champions. A livello numerico, con il rientro di Zappacosta a metà febbraio più Santon e Bruno Peres, Fonseca è coperto.

Per un addio, la Roma è pronta ad accogliere altri due arrivi. Si tratta di due ragazzi spagnoli, entrambi classe ‘98. Il primo è Villar, sbarcato ieri sera. L’altro è Carles Perez, atteso oggi. Sull’attaccante – costo 12,5 milioni – proveniente dalla cantera del Barcellona, il club azulgrana mantiene un diritto di prelazione in caso di futura cessione. In uscita sono intanto ore calde per Jesus: Fiorentina e Cagliari in attesa. Se non dovesse materializzarsi l’addio, a Trigoria potrebbero vedersi costretti a cedere in prestito Cetin.