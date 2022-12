Ad alta quota: da gennaio a marzo, 15 grandi sfide di campionato

La Roma riparte dalla gara con il Bologna all'Olimpico, davanti al solito sold out, poi andrà a San Siro contro il Milan

Redazione

Vai a capire se poi conterà di più uscire indenni dagli scontri diretti o se, come spesso accade, la differenza la farà non perdere punti con le piccole. Il campionato, riferisce Alessandro Angeloni su Il Messaggero, sta per riaprire le sue finestre, sette sorelline si affacciano e guardano in là. Chi verso lo scudetto, il Napoli su tutte, e dietro il Milan con le speranzose Juve e Inter; chi, come Lazio, Roma e Atalanta - arbitre dello scudetto - osservano più concretamente la linea che traccerà la differenza tra chi ce l'ha fatta e chi no, tra chi salirà il gradino più alto dell'Europa, ovvero la Champions, o dovrà accontentarsi del purgatorio delle Coppe di scorta. Una questione di soldi, oltre che di prestigio, mica poco. Si riparte il 4 gennaio e fino alla prossima sosta, il 19 marzo, non ci si fermerà. Dodici giornate con quindici grandi sfide, solo la quarta di ritorno non ne contiene.

Il calendario incide e non vale il solito refrain del “tanto bisogna incontrarle tutte”. Che poi è la realtà, ma la differenza la fa il quando. Inter-Napoli il 4 gennaio, alla ripresa, è un test già decisivo per Simone Inzaghi, che si giocalesperanzedi una rimonta quasi impossibile e magari preferirebbe affrontare la capolista in un altro momento. Come ci arriveranno? Questa è la grande incognita, e vale per tutte, visto che la serie A non si è mai fermata così tanto. I nerazzurri non sono pronti? O la squadra di Spalletti avrà smarrito la sua magia? Vedremo. Ben più semplice, sulla carta, il rientro per Milan (che va a Salerno) e Juve (a Cremona). Giocano fuori casa anche Lazio (a Lecce) e Atalanta (a La Spezia), mentre la Roma ospita il Bologna, davanti al solito sold out. Roma che poi va a San Siro, contro il Milan ed è l'unico scontro tra big della diciassettesima, ultimo nel girone d'andata per la Roma, che già ne ha disputati 5.

La prima di ritorno apre di nuovo col Napoli in prima fila: ospite del “Maradona”, la Roma di Mourinho, che ha il dovere di tornare in Champions, un obiettivo per forza Special. La Roma oltre al Milan e al Bologna arriverà a Fuorigrotta dopo aver giocato contro Fiorentina e Spezia, visto che non si vive di soli big match: la Roma ha battuto l'Inter e ha pareggiato con la Juve ma ha lasciato i tre punti a Napoli, Lazio e Atalanta. Meglio affrontare le “piccole”, a quanto pare. La quarta di ritorno è di scarico: Spalletti va dal Sassuolo, il Milan dai fratellini del Monza, l'Inter riceve l'Udinese, la Lazio viaggia verso Salerno e Roma con Atalanta ospitano Hellas Verona e Lecce. Alla quinta di ritorno, derby di Torino e sfida tra Milan e Atalanta. Cinque scontri diretti nelle ultime tre giornate prima degli appuntamenti con le Nazionali, in campo per le qualificazioni a Euro 2024. Mou ospita la Juve e va al riposo con il derby, mentre la squadra di Spalletti riceve la Lazio e l'Atalanta. Allegri chiude questo ventaglio di partite il 19 marzo con la classicissima Inter-Juve.