Accordo trovato con Svilar. Le visite entro dieci giorni

Il portiere lascerà il Benfica a zero, ma la Roma per tenere i rapporti dovrebbe corrispondere ai portoghesi dei premi di valorizzazione, oltre a una percentuale sulla rivendita

La Roma chiude l'affare Mile Svilar. Il portiere classe 1999 che ha il contratto in scadenza con il Benfica (arriva a parametro zero, i giallorossi pagheranno premi per la valorizzazione ), ha deciso di non accordarsi con il club portoghese e di firmare un contratto con i giallorossi. Per tenere saldi i rapporti tra le due società, la Roma con ogni probabilità pagherà una percentuale su un'eventuale futura rivendita . Il giocatore - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - era finito anche nel taccuino del Barcellona che avrebbe voluto portare a Xavi un'alternativa valida a Ter Stegen .

Mile al Benfica aveva un contratto da 1 milione di euro, nei prossimi giorni sarebbero previste le visite mediche, anche se da Trigoria preferiscono tenere il profilo basso e non confermare la trattativa. Un affare che sta portando avanti Tiago Pinto, ed è stato proprio l'ex manager della società lusitana a portarlo in Portogallo nel 2017. Grazie al Benfica, Svilar ha debuttato anche in Champions League, proprio contro Mourinho che all'epoca allenava il Manchester United. Al termine della partita tra Benfica e Red Devils addirittura il portoghese si è complimentato con lui: "Questo ragazzo è un fenomeno". Un acquisto che ha anche la benedizione dello Special One che ne ha seguito l'evoluzione. Anomala la scelta del Benfica di non fare di tutto per rinnovargli il contratto e relegarlo con la squadra B.