Abraham, voglia di Juve: “Ci provo”

Scongiurato un interessamento dei legamenti, nessuna lesione. ma l'inglese per la sfida di Torino resta in dubbio

Arriva, forse no. Anzi, sì, ma tardi. E gli accertamenti? Subito. Tammy Abraham è reduce da un infortunio alla caviglia ma vuole esserci a Torino, questa almeno la sua volontà, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Sensazione. L'inglese è sbarcato a Roma ieri sera intorno alle 21, non più nel pomeriggio come era previsto. In nazionale già era stato abbondantemente controllato (ma il club giallorosso ha smentito), a Trigoria volevano vederci chiaro e Tammy si è sottoposto subito, ieri sera stessa, ai controlli del caso. Controlli che hanno evidenziato "un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra: la sua disponibilità per la gara di Torino verrà valuta nei prossimi giorni". Tradotto: resta in dubbio. Ma scongiurato un interessamento dei legamenti, nessuna lesione. A Fiumicino camminava con una certa scioltezza e ha anche dichiarato di «sentirsi pronto ad affrontare la Juve». A Trigoria erano preoccupati, avevano in testa l'immagine del dolore e quel cambio chiesto in pieno recupero, che era un brutto segnale. Il club, Mou e i suoi tifosi speravano nel nulla di serio, che avesse rimediato solo un forte trauma. E in effetti la caviglia si sta via via sgonfiando e una speranza, come lui stesso ha confessato, che con la Juve possa essere regolarmente in campo, c'è. Mou in attesa di sapere se Abraham ce la farà, intanto recupera Pellegrini.