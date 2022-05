Abraham, un ciclone in Europa: con una doppietta liquida il Torino

A Torino i giallorossi ne fanno tre, e potevano essere cinque: ai due di Tammy si aggiunge la rete di Pellegrini

Abraham porta la Roma in Europa e ora le dovrà regalare la Conference, scrive alessandro Angeloni su Il Messaggero. Perché questo si può/deve chiedere a uno che al primo anno in Italia segna 27 gol. Il risveglio del 9 arriva al momento giusto: Tammy non andava in rete in campionato dal derby e per uno come lui è un’agonia, visto che quando non segna – dice – non dorme la notte.