Abraham torna titolare dopo 11 mesi, Lukaku punta la sfida col Leverkusen

Tammy Abraham ha la possibilità di tornare titolare in campionato dopo Il mesi e 25 giorni. Quasi un anno senza partire dall'inizio in Serie A, perché Mourinho, dal Monza dello scorso 2 maggio in poi, ha scelto di preservalo in vista della finale di Budapest. È stata quella contro il Siviglia la sua ultima partita dal l' in ordine di tempo, poi con lo Spezia ha giocato solo 18 minuti, fatali per la lesione del crociato, scrive Gianluca Lengua de Il Messaggero. Con il Bologna, l'inglese dovrebbe ritrovare il posto al centro dell'attacco per via dell'infortunio muscolare di Lukaku rimediato con il Milan. Tammy, se scelto rispetto ad Azmoun come sembra, avrà un banco di prova importantissimo e determinante per il futuro suo e della società. Accorciare sugli emiliani è la chiave per arrivare in Champions attraverso il campionato, soprattutto considerando il calendario ingolfato e il doppio impegno con il Bayer Leverkusen. Momento migliore non poteva esserci per dimostrare di stare bene, soprattutto perché Tammy, salvo sorprese, dovrebbe essere la punta centrale del prossimo anno. Sarà difficile venderlo per via dello stop di quasi 10 mesi e complicato tenere Lukaku un'altra stagione, a me no che il Chelsea non acconsenta a un altro anno di prestito. Il ritorno in campo è stato nel derby lo scorso 6 aprile (11), gradualmente ha guadagnato minuti raggiungendo i 62 durante il quarto contro il Milan.