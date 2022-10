Abraham torna Re di Coppa

L’istinto del gol Tammy Abraham non l’ha perso, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il colpo di testa su punizione di Pellegrini è impeccabile ed è la rete che gli serviva per recuperare fiducia. Tammy arriva a 10 reti in Europa e...

Tammy arriva a 10 reti in Europa e diventa il calciatore più prolifico della Roma attuale assieme e Pellegrini e Zaniolo. Dopo il gol di ieri sera l’attaccante si è sciolto, ha pressato i difensori avversari, ha dato profondità alla squadra, ha provato un tiro a giro dalla distanza e ha corso con la stessa abnegazione di un tempo. Ha dato il meglio quando è arrivato il pareggio di Hetemaj per riportare la Roma in vantaggio. Vicino a lui Mourinho ha deciso di metterci Volpato e non Belotti, la scelta è stata azzeccata. Con il giovane 2003 Tammy si è sentito il padrone del reparto. Il gol è tutto per un attaccante, a prescindere dalla squadra contro cui arriva. Lo scorso anno Abraham si è sbloccato in maniera definitiva dopo la doppietta allo Zorya del 25 novembre e quella successiva contro il Sofia il 9 dicembre.