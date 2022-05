Abraham, Tammy un gol

La Roma ha bisogno del suo bomber. Sono sette le partite in cui l'inglese non va in rete

Cinquanta presenze, 3.989 giocati. Si può dire che è un po’ stanco? Si può dire, per uno che non conosce turnover e che si ferma solo per squalifica (ha saltato Roma-Inter). Proprio ora, sul più bello, sull’ultimo sforzo, con un traguardo vicino: manca il bomber che, diciamo così, si è concesso qualche giornata (di campionato) di riposo, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

Sono sette le partite in cui Tammy non va in rete, l’ultimo acuto risale al derby, quando ha firmato una doppietta. In mezzo i gol al Leicester e al Bodø, che non è roba da poco: vorrà dire che per il ritorno alla rete dobbiamo aspettare Tirana e anche qui, eventualmente, non sarà poco. Diciamo che l’inglese in questi mesi ha perso un po’ di continuità, fatica non tanto a fare gol, e quello è un dato, ma soprattutto non è più brillante fisicamente.

Nell’ultima occasione capitatagli contro il Venezia, si capisce bene che gli sia mancata la lucidità: chance arrivata negli ultimi secondi di partita, quando la stanchezza ormai aveva preso il sopravvento su tutti.

Abraham fino a ora ha fatto più di quanto ci si aspettasse, essendo lui al primo anno nel nostro campionato ed è noto quanto, soprattutto gli attaccanti, paghino a caro prezzo l’adattamento ai nostri ritmi, alle nostre marcature, a un calcio diverso dagli altri, specie da quello che si respira in Premier League.

La finale del 25 maggio, per lui ha anche questo ulteriore significato: tornare in testa per diventare re dei bomber, oltre che tornare a Roma con la Coppa. Abraham deve tornare al gol, perché la Roma, se non segna lui, raramente vince: dopo essersi fermato al derby e parliamo del 20 marzo, i giallorossi hanno giocato sette partite di campionato vincendone solo due.