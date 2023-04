Abraham si candida. Dybala, oggi primo test

Paulo Dybala questa mattina terrà un provino con la squadra in vista del Feyenoord. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, le sensazioni per un suo recupero restano positive e se nei prossimi due giorni si allenerà con continuità, allora sarà degli undici che disputeranno il quarto di finale di ritorno con gli olandesi. Giocherà solo se il dolore sarà completamente sparito. Mourinho lo sa, per questo nel post-partita di Roma-Udinese si è esposto con cautela. Abraham è riuscito ad accorciare i tempi di recupero dopo la lussazione alla spalla. Adesso Tammy punta ad essere titolare contro il Feyenoord. Così come Cristante a cui non sono stati applicati punti di sutura a seguito del taglio sotto il sopracciglio sinistro. Non preoccupano le condizioni di Wijnaldum vittima di una contusione alla testa che gli ha provocato dei problemi di vista all’occhio destro e giovedì ci sarà. Volpato ha vinto il premio per il miglior Under 19 assegnato al Gran Galà del Calcio.