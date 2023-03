Abraham prenota la dedica: è diventato papà di Amari. Smalling di nuovo titolare

Domani c'è Roma-Juventus e finalmente José Mourinho avrà tutta la rosa a disposizione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Nessun infortunato, nessun acciaccato e nessun squalificato, ad eccezione del tecnico in attesa di conoscere il responso sul ricorso presentato contro le due giornate di squalifica. Abraham ha risolto i problemi con la ferita sotto la palpebra sinistra e giocherà titolare. Magari con un'energia in più dato che ieri è nato suo figlio Amari. Forze positive che si vanno ad aggiungere a quelle di Dybala voglioso di riscatto contro la sua ex squadra. Sarà la prima volta che la affronterà allo stadio Olimpico, che per l'occasione sarà tutto esaurito (25° sold-out). E poi c'è Peliegrini che proverà a vestire i panni dell'uomo assist (in Serie A non ne serve uno da un mese e mezzo). A centrocampo, invece, ci sono due maglie per tre giocatori: Cristante è certo del posto e dovrebbe esserio anche Matic, reduce da un turno in panchina. Potrebbe fermarsi Wijnaldum, ma verrà inserito a partita in corso. La difesa è quella di sempre con Mancini, Smalling e Ibanez.