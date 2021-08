Abraham, ora Mourinho ti aspetta

L'inglese si è preso qualche ora per riflettere sull'offerta della Roma, che ha già l'accordo col Chelsea

La Roma e l'Inter hanno trovato un accordo per la cessione di Dzeko che ieri, dando seguito al copione, si è allenato a parte a Trigoria, aspettando il via libera per Milano che dovrebbe arrivare in giornata, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Pinto intanto ha individuato in Abraham il sostituto ideale. Tramite lo stesso intermediario che si è occupato del trasferimento di Lukaku ai Blues, ha messo le basi per un principio di accordo con il club londinese: prestito oneroso (5 milioni) biennale con obbligo di riscatto a 35 milioni. Sin qui tutti i tasselli sono al loro posto. Quello mancante, però, rischia di far saltare in aria il puzzle. Abraham, infatti, ancora non ha detto di sì alla proposta giallorossa .

Abraham si è preso del tempo per riflettere e ha ricevuto anche la telefonata di Mourinho che si è mosso in prima persona per convincerlo, facendo leva sull'ascendente che ha sul ragazzo. L'inglese, infatti, ha per lo Special One una sorta di idolatria, come conferma un tweet del 2012 nel quale esaltava il tecnico definendolo "Leggenda". In ballo però stavolta ci sono soldi (tanti) e interessi. Quest'ultimi potrebbero giocare a favore della Roma. Il Chelsea, infatti, per decisione della plenipotenziaria Marina Granovskaia, preferirebbe girare il ragazzo in Italia, piuttosto che ritrovarselo contro in Premier. Pinto è in continuo contatto sia con gli intermediari che con il Chelsea.