Abraham, è il giorno: oggi sbarca a Roma, alle 13 a Ciampino

È l'acquisto più oneroso della Serie A. A lui ingaggio di 5 milioni più uno di bonus

La telenovela è finita: Abraham sbarca oggi all'aeroporto di Ciampino (insieme al gm Pinto) alle ore 13. È lui il nuovo centravanti della Roma, scrive Stefano Carina sul Messaggero. Che si fosse finalmente convinto ad accettare la proposta giallorossa si è capito definitivamente ieri, intorno alle 17,45. Termina il match del Chelsea (3-0 al Crystal Palace): il calciatore rimasto in panchina, si alza, si gira e inizia a salutare la tribuna. Poi fa lo stesso con il settore adiacente, ricevendo in cambio tanti applausi. E come se non bastasse, in un secondo momento, attraversa il campo con un trolley, lasciando Stamford Bridge.

La Roma ci ha creduto e non ha badato a spese. A partire dalla trattativa con il Chelsea, impostata inizialmente per un prestito biennale con obbligo di riscatto a 42 milioni e tramutata poi in acquisto diretto dilazionato in 5 anni, garantendo al club di Abramovich un diritto di riacquisto (da esercitare dopo 2 anni). Salatissimo (80 milioni), certamente, ma a dimostrazione che la società inglese non vuole perdere del tutto il controllo sull'attaccante. Per l'ingaggio si è passati dall'iniziale offerta di 4,5 milioni a 5 per poi lievitare venerdì sera a 6, comprensivi di facili bonus (5+1). Un esborso importante (che grazie al Decreto Crescita peserà nelle casse del club per 7,5 milioni lordi, quasi 4 netti), anche nelle delicate dinamiche dello spogliatoio.