A Verona con Pellegrini e Dybala. Karsdorp-Kristensen, sfida a destra

In attesa che José Mourinho possa contare sul secondo centravanti che gli ha garantito Tiago Pinto oltre ad Azmoun, questa sera al Bentegodi dovrà "accontentarsi" della coppia Belotti-Dybala. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, Paulo ha saltato la prima giornata per squalifica, il Gallo, invece, è reduce da una doppietta con la Salernitana che lo ha galvanizzato. Vorrebbe mettere il timbro anche contro il Verona, dando un segnale a chi verrà a rinforzare il reparto. Uno inventa e l'altro concretizza, questo sarà lo spartito che coinvolgerà anche il centrocampo composto da Aouar, Cristante e Pellegrini. A proposito, ieri Mourinho ha fatto una battuta: «Pensavo mi chiedeste se Pellegrini e Aouar possono giocare insieme, invece mi chiedete di Paredes e Cristante». Effettivamente i primi due prediligono la zona di campo a sinistra, ma nell'unica amichevole estiva contro l'Estrela in cui sono partiti insieme titolari, l'ex Lione si è sacrificato a destra. Leandro non è ancora in condizione di giocare 90', per stessa ammissione del tecnico, ed entrerà a partita in corso e secondo José può agire senza problemi anche al fianco di Cristante. Peccato che mancherà Renato Sanches a causa di una lesione muscolare, il rientro è previsto dopo la sosta, salvo miracoli. Qualche dubbio c'è sulle corsie perché sia la prestazione di domenica scorsa di Kristensen sia quella di Spinazzola, hanno lasciato a desiderare. A destra, però, dovrebbe essere confermato il danese, con Karsdorp pronto ad insidiarlo, mentre a sinistra sarà preferito Zalewski a Spina. Pochi dubbi sui tre centrali che saranno Mancini, Smalling e Llorente.