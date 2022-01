A Trigoria si rivede Smalling. Abraham fa meglio di Dzeko

Il centrale inglese è tornato dall'infortunio e Mourinho dovrà decidere se farlo giocare o non rischiare. Con l'Empoli in campo tutti i titolari ad eccezione di Pellegrini

Chris Smalling è tornato a disposizione. Adesso toccherà a Mourinho decidere se farlo giocare o aspettare dopo la sosta: qualche chance potrebbe averla, anche se il rischio è dietro l'angolo. È tornato ad allenarsi anche El Shaarawy e anche lui dovrebbe tornare nella lista dei convocati. Nella Roma anti-Empoli - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - ci saranno tutti i titolari (escluso Pellegrini infortunato), tra cui Zaniolo e Mkhitaryan, partiti in panchina con il Lecce. Il terminale offensivo sarà Abraham che ha raggiunto quota 15 gol in 29 partite, meglio di Dzeko (46) e Voeller (58) che, però, le hanno disputate in campionati diversi. Se il modulo sarà il 4-2-3-1, il dubbio di formazione è sulla presenza o meno di Veretout: se il francese dovesse sedere in panchina, allora Afena-Gyan occuperà la trequarti sinistra, Zaniolo quella destra e Mkhitaryan giocherà centro; in mediana Oliveira e Cristante. Se, invece, il francese strapperà una maglia da titolare, allora a farne le spese sarà proprio Felix. In difesa Karsdorp, Ibanez, Mancini e Vina, le alternative Smalling e Maitland-Niles.