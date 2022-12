A gennaio la serie A sbarca nel futuro. Arriva il fuorigioco semiautomatico

Il fuorigioco semiautomatico è pronto ad approdare in Italia, nel nostro campionato, dopo essere già sbarcato in Champions e al Mondiale in Qatar . Lo ha annunciato Lorenzo Casini, il presidente della Lega di serie A : "Siamo pronti ad applicarlo già dalla ripresa del campionato, il prossimo 4 gennaio" , le sue parole. In realtà, i test devono ancora essere ultimati e se tutto andrà come programma, potrà esserci il via a partire dalla prima giornata di ritorno (27-28-29 gennaio), anche per una questione di uniformità. Da non dimenticare, però, che serve l’ok della Figc e dell’Aia perché tutto abbia inizio.

Ma di cosa si tratta? Il 'semi-automated offside' - spiega 'Il Messaggero' - è un supporto tecnologico avanzato che rientra nell’alveo della Var e funziona grazie a una rete di 12 telecamere dedicate. Le immagini vengono elaborate dall’intelligenza artificiale che rileva in tre dimensioni la sagoma dei calciatori e riproduce in maniera digitale la posizione degli uomini in campo nel momento esatto in cui il pallone viene toccato dall’ultimo giocatore. L’intelligenza artificiale riconosce 29 punti sul corpo di ogni giocatore in campo e ne riproduce la fisicità per stabilire in appena mezzo secondo l’eventuale fuorigioco. In questo modo sono sufficienti 20 secondi circa dalla fine dell’azione per l’ufficializzazione della decisione finale che spetta sempre al primo arbitro. La Lega serie A è pronta sia a Lissone sia negli stadi, dove sono già state installate le telecamere.