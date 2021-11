Da Reynolds a Perez: idee giallorosse per Sinisa

Oltre al prossimo turno di campionato, gli incroci tra Roma e Bologna potrebbero riguardare anche il mercato di gennaio

In casa rossoblù l'obiettivo numero uno in vista del mercato è uno soltanto: l'esterno destro di centrocampo. Come riporta Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, i prossimi incroci con Roma e Fiorentina potrebbero rappresentare snodi in chiave di classifica e di mercato. In casa giallorossa, infatti, non trova spazio Reynolds (20) esterno destro di difesa che potrebbe essere in uscita a gennaio. Ma per quel ruolo a Casteldebole non si scartano neppure le piste che portano al cagliaritano Zappa (21) e al doriano Bereszynski (29). La sensazione, però, è che la prima scelta potrebbe arrivare dall'estero. Per ora, quindi, il Bologna è al lavoro ma attende. Senza scartare l'ipotesi di altri colpi.