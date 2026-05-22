Gianluca Scamacca è molto più di un’idea. È il grande obiettivo della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Lo racconta oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il centravanti dell’Atalanta sarebbe il nome scelto dal tecnico per rifondare l’attacco giallorosso in vista della prossima stagione. Il tecnico conosce perfettamente l’attaccante avendolo allenato all’Atalanta e tra i due esiste un rapporto molto forte sia dal punto di vista tecnico che umano. Proprio questo legame potrebbe diventare decisivo nella trattativa. Scamacca, inoltre, oggi non viene più considerato completamente centrale nel progetto bergamasco dopo la crescita di Krstovic, sempre più protagonista nell’attacco atalantino. Ed è qui che la Roma vede un ghiotta occasione. Il centravanti avrebbe già parlato con alcuni giocatori giallorossi e il richiamo di casa continua a essere fortissimo. Per Scamacca sarebbe infatti un ritorno alle origini: il suo nome era già stato vicino alla Roma anni fa, prima che l’operazione saltasse. Adesso però il contesto è diverso. Più forte la Roma, più maturo il giocatore e soprattutto più solido il progetto tecnico attorno a Gasperini. Anche dal punto di vista economico l’operazione viene considerata sostenibile. Secondo il Corriere dello Sport, con circa 20 milioni più bonus la trattativa potrebbe concretamente decollare, mentre l’ingaggio da 3,5 milioni netti rientrerebbe nei parametri del club soprattutto in caso di qualificazione Champions.

Sull'azzurro però c'è anche il Milan come riportato da Tuttosport. Il numero 9 della Dea, infatti, potrebbe lasciare l'Atalanta durante la sessione estiva di mercato visto che il suo contratto, , è scadenza tra 13 mesi. Così oltre ai giallorossi, anche i rossoneri avrebbero messo gli occhi sull'attaccante, entrambi i club cercano un'alternativa davanti per rendere il reparto offensivo più profondo in vista dell'ingresso in Champions League, altro obiettivo che hanno in comune e, con esso la necessità di potenziare i rispettivi attacchi e potrebbero finire per scontrarsi sui medesimi obiettivi.