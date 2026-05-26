Gasp e la Roma volano in Champions, Dan Friedkin chiama e ringrazia. A rivelarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il presidente giallorosso avrebbe telefonato direttamente all'allenatore, a qualificazione acquisita, per fare i complimenti a tutti per il lavoro svolto. Da diversi giorni nella Capitale è presente Ryan in rappresentanza della proprietà, ma il terzo posto è valso una chiamata direttamente dall'America a Gianpiero Gasperini, mittente Dan Friedkin. Segno che i rapporti tra allenatore e proprietà sono sempre più solidi, soprattutto dopo che la squadra, grazie al lavoro svolto dall'inizio della stagione, ha centrato un obiettivo che i Friedkin non avevano mai imposto a nessuno e che, ora raggiunto, porterà un introito importante nelle casse del club. Fiducia totale in Gasp, Dan e Ryan Friedkin glielo hanno concessa senza esitazioni. E il risultato oggi è davanti agli occhi di tutti: la Roma torna tra i grandi d'Europa e può finalmente programmare il futuro con ambizione vera. Non è stata una telefonata di circostanza quella fatta da Dan Friedkin al recnico dopo la qualificazione. E stato un gesto sentito, liberatorio. Un grazie autentico per il lavoro svolto in questa prima stagione, per aver trasformato una squadra sfiduciata in un gruppo feroce, compatto, convinto di poter arrivare ovunque. Gasp ha incassato l'abbraccio della proprietà e ora guarda avanti.