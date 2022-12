Balbo: “Alvarez è più forte di Dybala e Lautaro”

L'ex bomber: "I club italiani dormono: come è possibile farselo scappare? Leo, se vince, eguaglia Maradona, ma Diego era pure un simbolo sociale"

Abel Balbo, ex attaccante della Seleccion ai Mondiali di Usa 1994 e Francia 1998, ha rilasciato un'intervista a Giulia Stronati per Libero, direttamente da La Plata dove allena l'Estudiantes. "Mi aspetto il successo dell'Argentina. È da tanto che non vinciamo un Mondiale. Sarebbe davvero bello succedesse: sia per tutto il popolo argentino sia per coronare la carriera di un campione straordinario come Messi, che merita di avere una Coppa del Mondo nella sua bacheca di campionissimo".

Tra Messi e Maradona, chi dei due è il numero uno di sempre? "Non lo so perché ogni generazione fa storia a sè: la mia ti dirà sempre Diego, mentre mio figlio e i giovani scelgono Leo. Brutto fare paragoni, perché è ingiusto togliere meriti a Messi. Una cosa è certa..."

Quale? "Negli ultimi 35 anni l'Argentina ha avuto i migliori giocatori della storia e insieme a loro tanti grandi talenti, eppure abbiamo vinto troppo poco per le potenzialità espresse".

Alvarez in Qatar ha panchinato due big "italiani" come Lautaro e Dybala. "Julian è un fuoriclasse, molto più forte di Lautaro e Dybala. Purtroppo per i due è apparso sulla scena uno che è migliore di loro. Alvarez ha solo 21 anni ma una personalità e grinta da veterano. È un attaccante straordinario: qualità da bomber di razza abbinata a uno spirito di sacrificio per la squadra da mediano. A Lautaro non manca nulla. Avrebbe bisogno di un gol per prendere fiducia. Ha pauto a livello psicologico il colpo subito dall'esplosione di Julian, che se l'è divorato nel Mondiale. Lautaro Martinez resta un grande attaccante e farà una bella carriera, ma Julian è superiore. Dybala fa la differenza nella Roma, è il migliore. Quando c'è lui, la squadra sale di livello. Nell'Argentina è chiuso da un certo Messi".

Un sguardo alla Serie A: chi conquisterà lo scudetto?

"Visto che la mia Roma non è in grado di vincerlo, tifo per il Napoli: spero per possa tornare a vincere scudetto. Mi piace tantissimo Kvaratskhelia: è davvero molto forte".