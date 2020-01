Mercato Roma, intrecci con il Milan: rossoneri su Politano, Under e Jesus

Politano , fallito lo scambio con Spinazzola , è tornato nerazzurro. Le pretendenti non mancano, ma l’ipotesi che ora il Milan torni a pensare a lui come alternativa a Under non è da scartare. Anche perché la Roma non è contenta del rendimento del turco, ma avendo perso Zaniolo , voleva inserire Politano in più nel proprio organico, dunque non sarà semplice portare via Under. Una soluzione – scrive ‘Tuttosport’ – rimane uno scambio con Suso e conguaglio, ma a Roma al momento sembrano avere altre idee. E per questo Politano – che sogna anche la Roma, piaceva alla Fiorentina e potrebbe tornare di moda per il Napoli – potrebbe riaccendere le attenzioni rossonere. C osì come proseguiranno i contatti con i giallorossi per Under, con o senza Suso contro contropartita (lo spagnolo, nel mirino del Valencia, è in vendita, idem Paquetà ). Attenzione anche a Juan Jesus : Boban e Maldini stanno cercando un quarto centrale (piace il giovane Fofana del Saint-Etienne) e un terzino sinistro ( Robinson del Wigan), il brasiliano ex Inter, in uscita dalla Roma, potrebbe colmare la lacuna in un colpo solo.