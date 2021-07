Belotti, la Roma pensa alle contropartite: Kumbulla o Milanese

Il centravanti del Torino potrebbe lasciare i granata. Il difensore ritroverebbe Juric, il giovane salentino ha diverse richieste

La Roma pensa ancora ad Andrea Belotti. Mourinho lo segue dai tempi del Tottenham e anche se difficile, non è escluso che possa arrivare anche in caso di permanenza di Dzeko. Secondo Tuttosport, l’interesse dei giallorossi - stanti le difficoltà economiche del Milan che intanto ha aggiunto Giroud a Ibra e potrebbe attendere il prossimo giugno per ingaggiare il Gallo - si conferma ogni giorno il più palpabile. Da giorni si vocifera del difensore Kumbulla (che ritroverebbe Juric, suo mentore a Verona) come contropartita tecnica e perfino le mire granata sul baby centrocampista Milanese si inserirebbero in un possibile negoziato col club giallorosso. La cui offerta certificata di 15 milioni potrebbe comunque salire, pur non avvicinandosi (in contanti) ai 35 di base chiesti (ma difficilmente ottenibili) da Vagnati per conto di Cairo.