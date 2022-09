Asllani: “Con la Roma gara difficilissima. Dobbiamo giocare per vincere”

Il giovane centrocampista pensa al prossimo impegno di Champions contro il Barcellona, ma non distoglie lo sguardo dai giallorossi

“Noi dobbiamo pensare di partita in partita. - dice Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, intervistato da Tuttosport - Ora c’è la sfida difficilissima contro la Roma, una squadra forte. Vediamo cosa viene fuori, ma dobbiamo per forza giocare per i tre punti".