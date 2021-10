Roma-Napoli, le pagelle dei quotidiani: diga Cristante, Abraham spreca

Centrocampo senza sbavature ma qualche rimpianto sotto porta: i giallorossi riscattano la brutta prestazione di Bodo, fermando la squadra di Spalletti sullo 0-0

La Roma pareggia con il Napoli e interrompe la striscia di vittorie dei partenopei. Dopo il passo falso con il Bodo, l'undici giallorosso visto all'Olimpico è stato di ben altra pasta: una difesa che ha concesso poco (tranne in occasione del palo di Osimhen) e un attacco che ha sprecato qualcosa di troppo (Abraham si è divorato un'occasione colossale). La Roma resta così al quarto posto in classifica, in attesa di giocare già mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Cagliari. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi: