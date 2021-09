Roma-CSKA Sofia, le pagelle dei quotidiani: El Shaarawy e Pellegrini i migliori

I giallorossi battono in rimonta i bulgari con un sonoro 5-1

Buona la prima per la Roma che all'Olimpico non stecca e travolge il CSKA Sofia per 5-1. La formazione di Mourinho non inizia al meglio subendo lo svantaggio di Carey al 10', ma resta compatta ribaltando il punteggio nel primo tempo con le reti di Pellegrini ed El Shaarawy. Nella seconda frazione di gara i giallorossi giocano con maggiore scioltezza e dilagano grazie al secondo sigillo di Pellegrini e ai gol di Mancini e Abraham, il primo tra le mura di casa.