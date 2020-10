Young Boys-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: asse spagnolo con due dubbi

La Roma si prepara all’esordio stagionale in Europa League contro lo Young Boys. Paulo Fonseca ha già annunciato parecchio turnover, almeno 6 cambi, con qualche ballottaggio che sembra comunque restare in diverse zone del campo. Di certo ci sarà Pau Lopez da titolare, così come ci saranno gli altri spagnoli Pedro, Villar, Carles Perez e Borja Mayoral al debutto dal 1′. Più di qualche dubbio sulla fascia destra, con Bruno Peres che insidia Karsdorp, e a centrocampo. Dentro Bryan Cristante, che dovrebbe fare coppia con Villar, anche se Veretout non è ancora del tutto fuori dai giochi e può far spostare le altre due pedine in mediana facendone avanzare una. Più indietro Pellegrini, Mkhitaryan e Fazio mentre le altre certezze – oltre a Pau Lopez – dovrebbero essere Spinazzola, Ibanez e Kumbulla.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Veretout; Pedro, Villar, Carles Perez; Mayoral

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Villar, Veretout; Carles Perez, Cristante, Pedro; Mayoral

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Villar, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Mayoral

LEGGO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Kumbulla, Spinazzola; Villar, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral