Wolsberger-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Pau Lopez, chance Kalinic

Dopo aver ottenuto i tre punti in campionato con il Lecce, la Roma di Fonseca raggiunge l’Austria per il secondo match del girone di Europa League. Di fronte il Wolfsberg di Struber, pronto a stupire ancora dopo il poker rifilato al Borussia M’Gladbach. In occasione della sfida, il tecnico portoghese è pronto a varare un cambio di formazione rispetto alla gara di domenica. Pau Lopez non è al meglio, Mirante si scalda per l’esordio. Juan Jesus e Fazio tornano al centro della difesa con Spinazzola e Florenzi ai lati. A centrocampo la diga giallorossa è affidata a Cristante e Diawara, con il trio Zaniolo, Pastore e Kluivert alle spalle di Kalinic.

Le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO (4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

IL CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

TUTTOSPORT (4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

LA REPUBBLICA (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.