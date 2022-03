Vitesse-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: a centrocampo c’è Oliveira

Partita da chiudere subito questa per Mourinho. Partiranno titolari i migliori, poco turnover

La Roma è pronta questo pomeriggio a scendere in campo contro il Vitesse per gli ottavi di Conference League. Poche scuse e scelte mirate per Mourinho, che tra le altre cose ritrova dopo due giornate di squalifica la panchina. Quasi certi che lo Special One metterà in campo una rosa quasi titolare, tra le presenze più sicure ci sono Kumbulla e Mkhitaryan entrambi squalificati per la prossima gara contro l'Udinese. Rui Patricio in porta, davanti insieme a Marash, Smalling e Mancini. Ballottaggio a centrocampo tra Cristante e Oliveira ad accompagnare l'armeno e Pellegrini. Sulle fasce insieme a Karsdorp potrebbe tornare Vina. Alle spalle di un duo che molto tempo sembra funzionare, Zaniolo e Abraham.