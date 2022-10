Verona-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: scelte obbligate per Mourinho

Alle 18.30 la Roma scenderà in campo a Verona per il posticipo del lunedì. Scelte obbligate per Mourinho che ha perso anche Spinazzola per una lesione al retto femorale. A sinistra spazio a Zalewski mentre a destra ci sarà Karsdorp. Davanti Abraham e sulla trequarti capitan Pellegrini e Zaniolo. A centrocampo convocato Matic ma dal 1' ci saranno Camara e Cristante. Davanti a Rui Patricio i soliti Mancini, Smalling e Ibanez.