Verona-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: out Vina, c’è El Shaarawy

Il terzino uruguaiano non convocato, al suo posto ci sarà Calafiori, Mkhitaryan non al meglio con il faraone pronto a prenderne i posto. Per il resto Mourinho conferma la solita formazione vista nelle precedenti partite di Serie A

Questo pomeriggio alle 18:00 la Roma scenderà in campo per affrontare l'Hellas Verona al Bentegodi nella quarta giornata di Serie A. La formazione dovrebbe essere composta dai fedelissimi di Mourinho con qualche necessario cambio a causa di problemi fisici. Non sarà della partita Vina, vittima di una distorsione al ginocchio. Al suo posto Calafiori è pronto a esordire da titolare anche in campionato. A completare il reparto difensivo saranno Mancini con Ibanez al centro e Karsdorp a destra. In mediana confermatissimi Cristante e Veretout, imprescindibili per il gioco dello Special One. Dietro la punta Abraham, ritornano Zaniolo e Pellegrini con El Shaarawy pronto a sostituire Mkhitaryan, anche lui non al meglio, se dovesse dare forfait.