Verona-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Dzeko in panchina, Mirante in porta

A quasi due mesi di distanza dal termine dello scorso campionato, ricomincia la Serie A. La Roma riparte dal Bentegodi, dove stasera alle 20.45 affronterà il Verona di Juric. La squadra giallorossa, complice il mercato ancora in corso, non è ancora completa: nei giorni scorsi è stato acquistato Kumbulla, a breve dovrebbe arrivare anche Milik, con Dzeko che si trasferirà alla Juventus. Intanto, il bosniaco è stato convocato da Fonseca, che in conferenza stampa ha anticipato la presenza dal 1′ di Karsdorp e Spinazzola, ma non quella di Pau Lopez (pare favorito Mirante). Di seguito le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi:

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mkhitaryan

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Mkhitaryan.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mkhitaryan

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mkhitaryan

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Mkhitaryan