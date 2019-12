Verona-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Spinazzola, davanti torna Under

Fonseca non cambia quasi nulla. La Roma stasera (ore 20.45) sfida il Verona di Ivan Juric, rivelazione di questo campionato. I giallorossi vogliono dare continuità ai successi con Brescia e Basaksehir e per questo la formazione è praticamente la stessa: davanti a Pau Lopez l’unica novità è Spinazzola, che torna dopo aver visto giocare al suo posto Florenzi e Santon. Mancini accanto a Smalling, Kolarov terzino a sinistra. In mediana Diawara e Veretout, sulla trequarti c’è il ritorno dal 1′ di Under dopo tre mesi. Con lui Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara; Under, Pellegrini, Veretout, Kluivert; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LA REPUBBLICA

CORRIERE DELLO SPORT

IL TEMPO

