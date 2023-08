Verona-Roma, le pagelle dei quotidiani: disastro Rui Patricio, difesa in tilt

Al Bentegodi i giallorossi evidenziano alcuni problemi e la squadra di Baroni ne approfitta. Si salvano in pochi

Un altro passo falso della Roma. Dopo il pareggio casalingo dei giallorossi contro la Salernitana, l’Hellas Verona di Baroni mette in ginocchio la squadra di Mourinho con due contropiedi micidiali sui quali ci sono pesanti distrazioni della difesa, soprattutto la papera di Rui Patricio sul primo. Il gol di Aouar ha riaceso le speranze di una rimonta negata anche dalla sfortuna: due traverse. Pellegrini e compagni non riescono a riacciuffare il pareggio, nonostante il Verona sia rimasto in 10 nei minuti finali. E vnerdì prossimo c'è il Milan all'Olimpico, gara che rapresenta già un bivio.