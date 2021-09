Verona-Roma, le pagelle dei quotidiani: bocciata la coppia Abraham-Shomurodov

I giudizi dei maggiori quotidiani sulla prima sconfitta dei giallorossi

La Roma trova la prima sconfitta stagionale sul campo del Verona. La partita con l'Hellas si chiude sul 3 a 2 per la squadra allenata da Igor Tudor, dopo che i giallorossi erano passati in vantaggio grazie al bellissimo colpo di tacco di Pellegrini al minuto 36'. Il pareggio degli scaligeri arriva 13 minuti più tardi con la rete di Barak al 49'. La Roma è in sofferenza e il Verona si porta in avanti con il gol dell'ex Caprari al 54'. La squadra di Mourinho trova il 2 a 2 con l'autogol di Ilic al minuto 58' ma sono i gialloblù a fare loro la partita con la rete di Faraoni al 63' che chiude l'incontro. Lo Special One prova a modificare l'assetto tattico della sua squadra ma il risultato non cambia e la Roma trova il primo stop in campionato dopo 3 partite con altrettanti successi.