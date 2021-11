Venezia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: fuori Zaniolo e Mkhitaryan

Shomurodov verso una maglia da titolare accanto ad Abraham: Mourinho torna alla difesa a tre con Kumbulla ed El Shaarawy sulla sinistra

Alle 12.30 Venezia e Roma in campo per il lunch match della 12esima giornata del campionato di Serie A. Mourinho dovrà fare a meno di Vina e Calafiori, in difesa è un rebus ma il candidato principale è Marash Kumbulla, con il passaggio alla difesa a tre accanto a Ibanez e Mancini. A destra Karsdorp, a sinistra spazio e Stephan El Shaarawy a tutta fascia, con la coppia ormai collaudata Veretout-Cristante. L'unico dubbio riguarda la posizione di Pellegrini che potrebbe giocare mezzala in un centrocampo a cinque o, più verosimilmente, restare trequartista alle spalle delle due punte. Mourinho, in attesa del risultato, schiera un attacco più 'ciccio' con Abraham e Shomurodov. La novità principale è quindi che Zaniolo e Mkhitaryan si dovrebbero accomodare in panchina.