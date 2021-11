Venezia-Roma, le pagelle dei quotidiani: finalmente Abraham, disastro Cristante

I giallorossi escono dal Penzo con zero punti in tasca, complici le brutte prestazioni della difesa in toto. Spiraglio di luce per l'ex Chelsea che torna al gol

Redazione

Complice l'ennesimo errore arbitrale della stagione, la Roma è uscita dalla gara contro il Venezia con zero punti. Tra le poche luci del match della laguna, Abraham e Shomurodov: entrambi gli attaccanti sono andati in gol (l'inglese ha anche preso il settimo legno stagionale), chissà che non sia il definitivo 'sblocco' mentale che serviva ai due giallorossi.

Disastro Cristante, colpevole su tutti e tre i gol della squadra di Zanetti; poco incisivi gli innesti in corso d'opera di Carles Perez e Zaniolo.

Venezia-Roma, le pagelle dei quotidiani

LEGGO (di F.Balzani)

Rui Patricio 6,5, Ibanez 5, Mancini 4,5, Kumbulla 5 (21’ st Carles Perez 5), Karsdorp 5 (38’ st Zalewski s.v.), Cristante 4,5, Veretout 5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6 (31’ st Zaniolo 5,5), Shomurodov 6,5 (38’ st Mayoral s.v.), Abraham 7. All. Mourinho 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (di F. Bianchi)

Rui Patricio 6,5, Ibanez 6, Mancini 5, Kumbulla 5,5 (21’ st Carles Perez 5), Karsdorp 5,5 (38’ st Zalewski s.v.), Cristante 5, Veretout 5,5, Pellegrini 6,5, El Shaarawy 6 (31’ st Zaniolo 5), Shomurodov 6,5 (38’ st Mayoral s.v.), Abraham 7. All. Mourinho 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (di R. Maida)

Rui Patricio 6,5, Ibanez 6, Mancini 4,5, Kumbulla 5,5 (21’ st Carles Perez 5), Karsdorp 5,5 (38’ st Zalewski s.v.), Cristante 4,5, Veretout 5,5, Pellegrini 6,5, El Shaarawy 6 (31’ st Zaniolo s.v.), Shomurodov 6,5 (38’ st Mayoral s.v.), Abraham 7. All. Mourinho 5.

CORRIERE DELLA SERA (di L. Valdiserri)

Rui Patricio 7, Ibanez 6, Mancini 4, Kumbulla 4,5 (21’ st Carles Perez 5,5), Karsdorp 5,5 (38’ st Zalewski s.v.), Cristante 5, Veretout 5, Pellegrini 6, El Shaarawy 5 (31’ st Zaniolo 5,5), Shomurodov 6,5 (38’ st Mayoral s.v.), Abraham 7. All. Mourinho 5.

IL MESSAGGERO (di A. Angeloni)

Rui Patricio 6, Ibanez 4,5, Mancini 4, Kumbulla 5 (21’ st Carles Perez 5), Karsdorp 4 (38’ st Zalewski s.v.), Cristante 4, Veretout 4, Pellegrini 6, El Shaarawy 5,5 (31’ st Zaniolo s.v.), Shomurodov 6 (38’ st Mayoral s.v.), Abraham 6. All. Mourinho 4,5.

LA REPUBBLICA (di M. Pinci)

Rui Patricio 6,5, Ibanez 5,5, Mancini 4,5, Kumbulla 5 (21’ st Carles Perez 5), Karsdorp 4,5 (38’ st Zalewski s.v.), Cristante 4, Veretout 4,5, Pellegrini 5, El Shaarawy 5 (31’ st Zaniolo 5), Shomurodov 6 (38’ st Mayoral s.v.), Abraham 6,5. All. Mourinho 4.

IL TEMPO (di A. Austini)

Rui Patricio 6, Ibanez 4,5, Mancini 4, Kumbulla 4 (21’ st Carles Perez 4), Karsdorp 4,5 (38’ st Zalewski s.v.), Cristante 4, Veretout 4,5, Pellegrini 4,5, El Shaarawy 4,5 (31’ st Zaniolo 4), Shomurodov 6 (38’ st Mayoral s.v.), Abraham 6. All. Mourinho 5.