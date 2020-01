UniCredit, all’esame del cda l’ok a Vitek sui crediti di Parnasi

Primo passo ufficiale per il passaggio delle attività di Parnasi al ceco Vitek. Il cda previsto per oggi, ratificherà infatti il passaggio a Cpi (di cui Vitek e azionista di maggioranza) dei crediti vantati dall’istituto di piazza Gae Aulenti verso le società del gruppo Parnasi. Due le società ex-Parnasi coinvolte nel- l’operazione oggi all’esame di Unicredit: cioè Capital Dev e Parsitalia, riporta Il Sole 24 Ore.

Ovviamente gli occhi sono tutti puntati sul progetto e i terreni del futuro nuovo stadio della As Roma. La newco del gruppo Cpi di Vítek dovrebbe infatti subentrare a Eurnova nella convenzione ur-banistica con il Comune di Roma e la As Roma, la cui bozza è ormai in fase avanzata. Su questo fronte Giovanni Naccarato, già amministratore di Eurnova dopo l’arresto di Parnasi, dovrebbe avere un ruolo sulla continuità fra vecchia e nuova gestione.

Si attendono quindi i passi tecnici di approvazione della convenzione, tranne che non si frappongano ulteriori ritardi. Gli emissari di Vítek (assistito dallo studio Den- tons) si sono già presentati a fine dicembre al dipartimento urbanistica del Campidoglio per chiarire i tempi. L’As Roma avrà il controllo del terreno sul quale sorgerà il nuovo stadio e l’area retail (di 20 mila metri quadrati), mentre Vítek punta ai 140 mila metri quadrati da sviluppare per la parte business park e uffici. Il grosso nodo resta la viabilità dell’area del nuovo stadio e della zona commerciale, che rischia di mandare in tilt il traffico, come certificato dalla relazione de- gli esperti del Politecnico di Torino.

Nel frattempo, prosegue la “due diligence” da parte dell’americano Dan Friedkin, che ha avviato una trattativa con il proprietario della As Roma James Pallotta per rilevare il controllo del club. Secondo le previsioni, il lavoro degli advisor di Friedkin (Jp Morgan e Chiomenti) dovrebbe terminare a fine mese.