Un anno romanista con Mourinho: lavoro, fede, tifosi e… arbitri

Dodici mesi vissuti in pieno stile Mou, ha portato un milione di persone allo stadio, epurazione e liti, ma la squadra cresce

Iniziava l’era-Mourinho, a spaccare in due la storia recente della Roma, a.M. e d.M.: avanti Mourinho e dopo Mourinho. José si manifestò solo due mesi dopo, nell’afa di luglio a Ciampino. A Trigoria saltò subito su una Vespa, ma almeno in quello l’avevano preceduto i murales.

L’uomo è rimasto lo stesso e anche l’allenatore: le solite 10 ore al giorno al campo, la rabbia sui giocatori che non lo seguono e le epurazioni, la cura certosina dei dettagli, gli Zalewski e gli Abraham che crescono, altri che non ci riescono, il gioco che non piace a detrattori e antipatizzanti (l’uomo divide per sua natura): e in effetti le squadre di José non rubano l’occhio, semmai vanno a fiammate. In questa fase positiva, molti stanno ammettendo che però sì, Mourinhoha lavorato bene alla Roma, chi l’avrebbe detto.