Udinese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini e Zaniolo dal 1′

Mourinho pronto a schierare i due diffidati che sono a rischio squalifica per il derby. Sulla sinistra verso la conferma Zalewski, a centrocampo Oliveira vista la squalifica di Mkhitaryan

La Roma per continuare la rincorsa Champions League su una Juve che ha ingranato le marce alte si affaccia alla sfida con l'Udinese forte di appena tre partite perse nel 2022 sulle dodici disputate, con sette partite di fila senza sconfitta in campionato. Giovedì i giallorossi ospiteranno in casa il Vitesse, poi sarà finalmente tempo di derby, domenica prossima alle 18. Mourinho dovrà gestire forze e soprattutto cartellini, visto che Pellegrini e Zaniolo sono diffidati. Entrambi, però, dovrebbero essere schierati dall'inizio nonostante il rischio squalifica. Squalificati invece Mkhitaryan e Kumbulla. Ecco le probabili formazioni suo quotidiani: