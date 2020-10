Udinese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Fonseca conferma l’undici anti-Juve

A caccia della prima vittoria stagionale, la Roma vola a Udine per la terza giornata di campionato. Stasera, alle ore 20.45, i giallorossi scenderanno in campo contro i bianconeri, reduci da due sconfitte nelle prime due partite. A differenza della gara con la Juventus, Fonseca non ha svelato la formazione in conferenza stampa, ma ha anche detto che non ci saranno molti cambi. In effetti, dalle ultime indiscrezioni, sembra che il tecnico portoghese confermerà l’undici proposto sei giorni fa all’Olimpico, con Mirante tra i pali, il trio difensivo formato da Mancini, Ibanez e Kumbulla, Pellegrini a centrocampo assieme a Veretout, con Santon e Spinazzola ai lati, e gli intoccabili Pedro-Mkhitaryan-Dzeko davanti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko