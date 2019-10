Udinese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio modulo. Florenzi e Kluivert titolari

La Roma ha una grande occasione per accorciare su Napoli e Atalanta in ottica quarto posto, visto lo scontro diretto in programma al ‘San Paolo’. Fonseca cerca di sfruttare l’onda lunga della vittoria col Milan e la buona forma psicologica della sua squadra, nonostante l’emergenza infortuni. Pochi cambi rispetto a domenica, i dubbi principali per il match di stasera in casa dell’Udinese riguardano gli esterni: Florenzi o Spinazzola a destra, in avanti Kluivert o Perotti. L’altro dubbio riguarda il modulo: 4-2-3-1 e 4-1-4-1, in cui cambierebbe l’impiego di Pastore. Ecco le probabili formazioni dei principali quotidiani in edicola oggi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini; Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko

IL CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko

LEGGO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko

IL MESSAGGERO (4-1-4-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-1-4-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko

TUTTOSPORT (4-1-4-1)

Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko

LA STAMPA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini; Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko