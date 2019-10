Udinese-Roma, le pagelle dei quotidiani: Zaniolo inarrestabile. Prima gioia per Smalling

Una dimostrazione di forza e carattere. La Roma di Fonseca non si ferma e trova la sua seconda vittoria consecutiva dopo il successo con il Milan. Nonostante l’errore arbitrale che lascia i giallorossi in dieci per oltre un tempo, la squadra regge bene il campo trovando altre tre reti dopo l’iniziale vantaggio firmato Zaniolo. Il classe ’99, alla terza rete consecutiva, ottiene un 9 come voto massimo. Prima gioia in maglia romanista per Smalling, sempre più indispensabile per la Roma.

LEGGO (a cura di Balzani)

Pau Lopez 6,5; Santon 7, Smalling 8, Fazio 6, Kolarov 7,5; Mancini 7,5, Veretout 7; Zaniolo 8, Pastore 7,5, Kluivert 7,5; Dzeko 7. Subentrati: Cetin 6, Perotti SV, Florenzi SV. Allenatore: Fonseca 8.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di Valdisseri)

Pau Lopez 6,5; Santon 6,5, Smalling 7,5, Fazio 4, Kolarov 7; Mancini 7, Veretout 7; Zaniolo 9, Pastore 7, Kluivert 8; Dzeko 6,5. Subentrati: Cetin SV, Perotti SV, Florenzi SV. Allenatore: Fonseca 8.

IL MESSAGGERO (a cura di Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Santon 6,5, Smalling 7,5, Fazio 5,5, Kolarov 7; Mancini 7, Veretout 7; Zaniolo 7,5, Pastore 7, Kluivert 7,5; Dzeko 7. Subentrati: Cetin 6, Perotti SV, Florenzi SV. Allenatore: Fonseca 8.

TUTTOSPORT (a cura di Castellini)

Pau Lopez 6,5; Santon 6, Smalling 7, Fazio 5, Kolarov 6,5; Mancini 7, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pastore 7, Kluivert 7; Dzeko 6,5. Subentrati: Cetin SV, Perotti SV, Florenzi SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (a cura di Austini)

Pau Lopez 6,5; Santon 6, Smalling 7,5, Fazio 5, Kolarov 7; Mancini 7, Veretout 7,5; Zaniolo 7,5, Pastore 7,5, Kluivert 7,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Cetin 6, Perotti 6, Florenzi SV. Allenatore: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di Cecchini)

Pau Lopez 6,5; Santon 7, Smalling 7,5, Fazio 5, Kolarov 7,5; Mancini 7,5, Veretout 7,5; Zaniolo 8, Pastore 7,5, Kluivert 8; Dzeko 7. Subentrati: Cetin 6,5, Perotti 6,5, Florenzi SV. Allenatore: Fonseca 8.

LA REPUBBLICA (a cura di Pinci)

Pau Lopez 6; Santon 6, Smalling 7,5, Fazio 5, Kolarov 6,5; Mancini 7, Veretout 7; Zaniolo 7,5, Pastore 7, Kluivert 7; Dzeko 7. Subentrati: Cetin SV, Perotti SV, Florenzi SV. Allenatore: Fonseca 7,5.

LA STAMPA (a cura di IOIME)

Pau Lopez SV; Santon 6, Smalling 6,5, Fazio 5, Kolarov 6,5; Mancini 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 8, Pastore 7, Kluivert 7; Dzeko 6,5. Subentrati: Cetin SV, Perotti SV, Florenzi SV. Allenatore: Fonseca 7.