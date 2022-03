Udinese-Roma, le pagelle dei quotidiani: flop Zaniolo, Rui Patricio baluardo

I giallorossi strappano all'ultimo il pareggio. La prestazione non soddisfa però Mourinho

La Roma di Mourinho grazie al rigore battuto al 94’ trova il pareggio contro l’Udinese. Rui Patricio migliore in campo. Male Abraham e Zaniolo. Non è giornata neanche per Sergio Oliveira che lascia il posto ad El Shaarawy. Ancora una volta Capitan Pellegrini si fa carico della squadra portandola 1-1.