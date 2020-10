Udinese-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pedro e Ibanez sugli scudi, male Dzeko

La Roma trova finalmente la prima vittoria stagionale battendo a domicilio l’Udinese grazie alla magia di Pedro, che al 55′ trafigge Musso con un gran tiro a giro. Lo spagnolo è il migliore in campo insieme a Ibanez, autore di un’altra prestazione convincente. Bene la difesa giallorossa, nonostante qualche sofferenza di troppo. Sufficienza per quasi tutta la squadra, ad eccezione di Mkhitaryan – ieri sottotono – e Dzeko, che fallisce un’altra occasione d’oro. Non benissimo l’ingresso in campo di Carles Perez, decisivo Mirante.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6,5; Mancini 6, Ibanez 6, Kumbulla 6,5; Santon 6, Pellegrini 6 (39’ st Cristante n.g), Veretout 6,5, Spinazzola 6; Pedro 7 (38’ st Kluivert n.g.), Mkhitaryan 5 (26’ st Perez 6); Dzeko 5 (48’ st Villar). All.: Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Mirante 6,5; Mancini 5,5, Ibanez 7, Kumbulla 6; Santon 6,5, Pellegrini 6,5 (39’ st Cristante n.g), Veretout 6, Spinazzola 6,5; Pedro 7 (38’ st Kluivert n.g.), Mkhitaryan 5,5 (26’ st Perez 6); Dzeko 5 (48’ st Villar). All.: Fonseca 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6,5; Mancini 5,5, Ibanez 6, Kumbulla 6,5; Santon 6, Pellegrini 6,5 (39’ st Cristante n.g), Veretout 5,5, Spinazzola 6,5; Pedro 7 (38’ st Kluivert n.g.), Mkhitaryan 5 (26’ st Perez 5,5); Dzeko 4 (48’ st Villar). All.: Fonseca 5,5

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Mirante 6.5; Mancini 6, Ibanez 7.5, Kumbulla 6; Santon 5.5, Pellegrini 6.5 (38’ st Cristante sv), Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 5.5 (26’ st Carles Perez 5.5), Pedro 7 (38’ st Kluivert sv); Dzeko 5 (49’ st Villar sv). All. Fonseca 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Mirante 6,5; Mancini 6, Ibanez 7, Kumbulla 6,5; Santon 6, Pellegrini 6 (38’ st Cristante sv), Veretout 6, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 5,5 (26’ st Carles Perez 5,5), Pedro 7,5 (38’ st Kluivert sv); Dzeko 5 (49’ st Villar sv). All. Fonseca 6

TUTTOSPORT (a cura di S. D’Este)

Mirante 7; Mancini 7, Ibanez 7, Kumbulla 6; Santon 6.5, Pellegrini 6.5 (38’ st Cristante sv), Veretout 6, Spinazzola 6; Mkhitaryan 6 (26’ st Carles Perez sv), Pedro 7 (38’ st Kluivert sv); Dzeko 6 (49’ st Villar sv). All. Fonseca 6,5