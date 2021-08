Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Ibanez e Shomu dal 1′

A sinistra Vina la spunta ancora su Calafiori. Zaniolo torna in una partita ufficiale a quasi un anno dall'ultima volta

La Roma sfida il Trabzonspor negli spareggi di Conference League. Per Mourinho"è come giocare la Champions", e allora in campo con la formazione migliore. Quotidiani tutti d'accordo: Ibanez sostituisce l'infortunato Smalling, Vina la spunta su Calafiori a sinistra. Shomurodov è il centravanti. Zaniolo torna a giocare in una partita ufficiale a quasi un anno di distanza dall'ultima volta.