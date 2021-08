Trabzonspor-Roma, le pagelle dei quotidiani: Rui Patricio certezza, Zaniolo c’è

I giallorossi vincono a Trbisonda, Mou applaude Shomurodov. Bene anche Ibanez, Mancini rimandato

La Roma non è ancora bella, ma è cinica e tanto basta per battere il Trabzonspor in trasferta e ipotecare l'accesso ai gironi di Europa League. Positiva la prima di Mourinho, che applaude Shomurodov, autore del gol vittoria. Buona prova di Ibanez, Mancini non perfetto. Ecco tutte le pagelle dei quotidiani.