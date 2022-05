Torino-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Spinazzola dal primo minuto

Poco turnover per la squadra di Mourinho, come anticipato già nella conferenza stampa

Prima della finale di Conference League contro il Feyenoord, la Roma è chiamata a vincere nell’ultimo atto del campionato contro il Torino per conquistare l’Europa League. Poco turnover per Mourinho, come anticipato nella conferenza stampa. Giallorossi in campo con il 3-4-2-1: Rui Patricio in porta, terzetto difensivo composto da Mancini, Kumbulla, con l’inglese Smalling che partirà dalla panchina, e Ibanez. Fascia destra capeggiata dal ritrovato Spinazzola, visto che Karsdorp al momento non è al meglio della condizione fisica. A sinistra il giovane Zalewski con dubbi a centrocampo: Cristante e Oliveira favoriti su Veretout. Davanti Pellegrini e Perez, preferito a Zaniolo, entrambi dietro la punta Abraham.